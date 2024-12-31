Из российского плена вернулся украинский журналист Александр Гудилин, который защищал Мариуполь. Фото

Во время 59-го обмена пленными между Украиной и РФ 30 декабря из неволи вернулся защитник Мариуполя Александр Гудилин. Он был журналистом местного сайта "0629", а с первых дней полномасштабного вторжения России встал на защиту города.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. "Из плена освобожден журналист, который защищал Мариуполь!" – отметили там.

Александр Гудилин защищал Мариуполь в составе 107-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны, он охранял военный госпиталь.

После того, как российские захватчики разрушили медучреждение, уцелевших раненых и врачей вместе с теробороновцами перевели на территорию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Уже оттуда Александр попал в плен, в котором пробыл два года и семь месяцев.

Напомним, что 30 декабря в результате нового обмена пленными 189 украинцев вернулись домой. В основном военные – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, разных направлений фронта.

Среди тех, кто вернулся домой – солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в частности, "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, которых захватили в Мариуполе.

Как сообщал OBOZ.UA, из российского плена вернулся еще один бывший украинский журналист Роман Борщ. Он попал в плен после героической обороны Мариуполя в 2022 году и находился в неволе 33 месяца.

Также удалось обменять воина Национальной гвардии Никиту Шаульского. К сожалению, дома его не дождались младший брат и бабушка – родных военного убила российская ракета в Кривом Роге 21 сентября 2024 года.

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