Оккупанты возобновили опрокидывание резервов через Мариуполь в направлении Полог: появились подробности. Фото

Российские оккупационные войска возобновили опрокидывание резервов через Мариуполь в направлении Пологов. Россияне снова перемещают живую силу и инженерные подразделения в этом направлении.

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Об этом сообщил советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что подразделения оккупантов движутся колоннами, вместе с бытовыми вещами, хотя объемы перемещения меньше, чем при предыдущих попытках прорыва возле Угледара.

Это может свидетельствовать о пополнении текущих потерь, а не о подготовке к масштабному наступлению.

"Россияне возобновили перемещение в направление Розовки-Роды. Новая живая сила и инженерные подразделения. Снова – перемещают полноценные подразделения колоннами вместе с бытовыми вещами. По объему - значительно меньше, чем накануне прорыва в районе Угледара в прошлые периоды. Скорее – восполнение текущих потерь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе и Бердянске также зафиксировано присутствие новых контрактников, а полигоны в регионе продолжают активно работать. По словам Андрющенко, происходит ротация и доукомплектование подразделений, отведенных из передовой, что свидетельствует об уменьшении притока новых военных.

Напомним, главнокомандующий Александр Сырский посетил командиров бригад на Запорожском направлении. Основной темой встречи была подготовка к оборонительным действиям в осенне-зимний период. В частности, были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

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