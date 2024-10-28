Подготовка к оборонительным действиям в осенне-зимний период: Сырский встретился с командирами бригад в Запорожье. Фото

В понедельник, 28 октября, главнокомандующий Александр Сырский посетил командиров бригад на Запорожском направлении. Основной темой встречи была подготовка к оборонительным действиям в осенне-зимний период. В частности, были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым.

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Об этом генерал-полковник сообщил в Telegram. Он отметил, что на этой части фронта продолжаются боевые действия разной интенсивности. Там враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в оборонной операции в Запорожской области. В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", – говорится в сообщении.

Сырский добавил, что с целью принятия необходимых мер и оперативного реагирования была спланирована моя работа в воинских частях, ведущих оборону в этом регионе.

"Встретился с командирами бригад. Мы подробно проанализировали обстановку в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ. Спасибо нашим воинам за героизм, стойкость и храбрость. Важно – уничтожать оккупанта максимально", – резюмировал Сырский.

Напомним, что по состоянию на 16.00 28 октября ситуация на фронте остается напряженной, поскольку противник не прекращает попытки продвинуться в глубину территории Украины. Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков, нанося им значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат.

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