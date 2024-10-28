Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на фронте остается напряженной, поскольку противник не останавливает попытки продвинуться в глубину территории Украины. Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков, нанося им значительные потери.

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За нынешние сутки количество вражеских атак возросло уже до 92. Основные усилия оккупанты прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, активные действия противника наблюдаются на Лиманском, Купянском и Времивском направлениях. Приграничные районы Сумщины и Черниговщины также страдают от российских авиаударов. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Беловодов, Юнаковки, Журавки и Басовки.

В результате артобстрелов пострадали населенные пункты Басовка, Ободы, Александровка, Белокопытово, Бояро-Лежачи, Прогресс, Воробьевка и Медведевка. Из РСЗО террористы обстреливали Старикову, Яблоновку и Заречье. Также россияне совершили четырнадцать авиационных ударов, применив 22 управляемых авиабомба по Курской области РФ.

В Харьковском направлении враг атаковал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, при этом ситуация контролируется. Также зафиксированы удары авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами по Миловому.

На Купянском направлении украинские защитники отразили семь атак противника, активно противостоя штурмам в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях, в том числе враг активно применяет бомбардировочную авиацию, уже сбросив 12 авиационных бомб.

В Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отразили пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и Ступочек, сейчас идет атака оккупантов. Авиация врага нанесла удары по Временному Яру, Стенкам и Александро-Шультин, применяя авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.

На Торецком направлении украинские защитники успешно отразили вражескую атаку в районе Торецкая.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 21 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 17 атак противника на направлении. Другие – продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки. В настоящее время длится 19 боеприкосновений.

На Времевском направлении противник совершил восемь атак на позиции украинских войск вблизи Богоявленки и Новоукраинки, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг применяет бомбардировочную авиацию, нанеся удары по району Малой Токмачки, сбросив при этом 16 авиабомб.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений и нанес удар неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлую неделю российская армия потеряла в Украине более 10,5 тыс. своих солдат. Силы обороны также уничтожили 1732 единиц военной техники и вооружений врага.

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