Мы живем рядом с абсолютным злом: Зеленский отреагировал на удар РФ по жилому дому в Краматорске. Видео

1 февраля 2023 года оккупационные войска России нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Владимир Зеленский прокомментировал вражеский обстрел Краматорска Донецкой области.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В результате ракетной атаки пострадали и погибли мирные жители (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом. И которая должна его преодолеть, чтобы свести к нулю вероятность повторения подобных трагедий", – заявил Зеленский.

Как добавил Президент Украины, на данный момент известно о двух погибших и восьми раненых в результате прилета по жилому дому в Краматорске.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы – пострадавшим оказывается медицинская помощь, разбираются завалы.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. А всех виновных обязательно найдем и накажем. Пощады они не заслуживают", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 29 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. Стало известно о трех погибших в результате обстрела – двух мужчинах и одной женщине. Еще шесть человек получили ранения разного степени тяжести.

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