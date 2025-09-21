Блог | Мысли военных: "Помню подумал, что все, нам гайки. Но решил, что в плен не сдамся"
***
Пам’ятаю, що я був на адреналіні.
Потрапили в засаду. Відстрілювались. Пам’ятаю подумав, що все, нам гайки. Але вирішив, що в полон не здамся.
Настроївся.
Але вони ідіоти почали крити мінами самі себе. І під шум мін ми відходили. Виявилось, що з групи всієї залишився я один.
Вийшов один. Цілий день блукав по лісу.
Зустрів наших хлопців випадково.
***
Дрони літали як мухи.
Протопали 18 км, щоб нас забрали.
З тих пір почалась колотнеча. Головні болі.
2 контузії отримав перед цим. Перед виходом.
***
1 снаряд біля бліндажа — нас накрило. Оглушило так, що капець. Вибігли. Переночували у хлопців в іншому бліндажі.
Нам в бліндаж одразу скид.
Я не знаю, як ми живі залишились. Там бліндаж маленький був.
***
Відчуваю труднощі з пригадуванням.
Не памʼятаю вибух, як дрон прилетів в дах. Я не чув вибух. Але він точно був.
Зараз є сильна втрата інтересу до того, що цікавило раніше. Хочеться бути одному часто.
Відчуваю відрізаність від людей взагалі. Мало спілкуюсь з іншими.
***
Сни дуже реалістичні. Запах горілого мʼяса уві сні. А якісь жахливі сни. Повний баркас людей забитий. На штурм. І прокидаюсь мокрий, хоч викручуй.
**
Дивитись фільми про війну зараз — це як комедію дивитись.
Починаєш рахувати магазин. Та він же давно не передзаряджав. Починаєш рахувати і аналізувати все. Він би не дійшов з таким грузом. Виглядає смішно.
***
Сенс втрачається тоді, коли ти був за лінією смерті. І ти вже готовий померти.
Дуже радий поговорити з вами. З психологом один раз пересікався в сєкторє. Треба було поставити + в табличці. Взагалі ніякий.
З тих пір перед психологами бетонна стіна намалювалась.
***
Що турбує найбільше?
Те, що стає все якось на все байдуже. По освіті інженер-енергетик. Почав працювати. А зараз немає такого, щоб зачепило.
***
Зараз виплати смішні, якщо була контузія.
Я на лікування витратив більше. Вразливий до звуків. Плаксивий став. Флешбеки.
З сімʼєю іду по тропінке. Дивлюсь, щоб не було мін і розтяжок.
Раніше любив на поїздах їздити. Поїзди. Природа.
Там би позицію поставив.
Там би мачта стала б класно. Для розвідки.
***
Не можу жити по-старому.
Розмовляєш з кимось. І навіть коли не хочеш — все одно говориш про війну. Люба розмова про війну.
Дерево. Побите. Голе. Одиноке.
Воно яскраве. Воно квітуче. Краще було б, щоб ще були дерева.
***
Зараз негативу більше ніж позитиву.
Війна іде. Не ясно, коли воно все закінчиться.
***
Відчуваю якесь бессмісліє життя.
Я як дуб вирваний з корінням. 3 года вирвані з життя. На глушняк. Відновлює сім’я. І ремонт автомобіля. Що ще допомагає? Крик, викричатись наодинці. Сімʼя. Фільми
**
Бути з сім’єю – це моя мета.
Я пообіцяв поставити дитину на ноги. Це моя мрія.
***
Дякую, що вислухали.
Мені б частіше з кимось поговорити.
А то сиджу один. Збираю монети щоб заспокоїтись – або шось малюю. Або монети розкладаю.
У мене взагалі немає з ким поговорити. Тому поговорити з вами – це свято.
***
Що мене найбільше вибиває з колії?
Більше за все загиблі побратими.
Побратима засипало в бліндажі, задохнувся і помер.
А ми в 2022 році були разом.
І це вибиває в колії.
В телефонній книжці через один нікого немає.
Нашого побратима на позиції вбив снайпер.
І не дозволили його врятувати.
І лікар сказав, що без варіантів – не врятувати.
І ми навіть не попробували.
І це мучить, провина.
Коли ти міг попробувати і не попробував.
***
Думки військових – це рубрика, де я розміщую шматочки бесід без імен і деталей, щоб просто показати про що живуть і думають військові. Моя мета – щоб прірва між військовими і цивільними зменшувалась і ми, цивільні могли краще розуміти військових. Інформація почищена, прибрана обсценна лексика, локації і дати, залишаються тільки думки.
Також важливо відмітити, що кожна історія розміщається з дозволу.
