На аэродроме в Липецке базировались новые российские истребители Су-57 – Defense Express

На аэродроме в Липецке, который был атакован в ночь на 9 августа, размещались новейшие российские боевые самолеты Су-57, который в РФ относят к "пятому поколению" истребителей. Борта применялись в войне против Украины и для обучения российских пилотов.

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Об этом говорится в материале аналитиков Defence Express. Они отмечают, что аэродром Липецка, расположенный в 280 км от границы с Украиной, атаковали украинские дальнобойные дроны типа "Лютый".

"Это был мощный налет с использованием нескольких десятков БПЛА, которые смогли прорваться через вражескую ПВО и успешно выполнить задачу", – указывают эксперты.

Генштаб Вооруженных сил Украины официально сообщил о поражении склада с авиационными боеприпасами, что подтверждают ряд видео очевидцев, а также сообщение местных властей об эвакуации нескольких сел рядом с аэродромом из-за "детонации взрывоопасных предметов".

Судя по всему, склад БК на аэродроме Липецка прекратил свое существование, говорится в статье.

Также эксперты отмечают, что маршрут БПЛА проходил на довольно низкой высоте, что, очевидно, также усложнило оккупантам задачу по перехвату.

А на многочисленных видео с места событий не заметно работы ПВО. Кроме того, атака была в несколько волн, и последние дроны атаковали уже под утро, указывает Defence Express.

Эксперты добавляют, что авиабаза в Липецке – не стандартный военный аэродром. Это один из крупнейших учебных центров страны-агрессора, базово эксплуатируемый 968-м опытно-инструкторским смешанным авиаполком.

С начала полномасштабного российского вторжения используются и другие подразделения тактической авиации ВКС РФ для выполнения боевых задач.

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На базе именно этого центра происходило обучение пилотов на Су-57, которые в РФ позиционируют как истребители "пятого поколения".

В России утверждают, что применяют Су-57 в войне против Украины. Пока неизвестно, находились ли они на аэродроме Липецка в момент атаки и были ли повреждены эти или другие борта.

На аэродроме также базируются Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, часть из них боевые, остальные – учебные машины.

Напомним, утром 9 августа источники OBOZ.UA сообщили, что ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и Силами спецопераций нанесла мощный удар по военному аэродрому "Липецк-2". На территории авиабазы размещалось несколько десятков истребителей, вертолетов оккупантов, а также склады с более чем 700 КАБами.

Российские пропагандисты уверяют, что в Липецке якобы "все норм", поскольку самолеты якобы были выведены до удара. Однако россияне подняли на смех подобные заявления, указав на мощную детонацию в месте прилета.

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