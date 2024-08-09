Минус 700 КАБов: по аэродрому 'Липецк' ударили дроны СБУ. Новые детали

Минувшей ночью СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО нанесла мощный удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". На территории аэродрома находились несколько десятков истребителей, вертолетов, а также склады с более чем 700 управляемыми авиабомбами (КАБами).

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Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на собственные источники. После удара украинских дронов на аэродроме произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию боеприпасов и масштабный пожар на значительной части территории.

Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов, опасаясь дальнейших взрывов и распространения пожара.

Большинство самолетов, размещенных на аэродроме "Липецк-2", не успели взлететь до взрыва.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методичную работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбардировать КАБ украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком-2". Работаем дальше", – отметил источник.

Стоит отметить, что атака на военный аэродром в Липецке подтверждается данными спутника NASA.

В частности, пожар в районе аэродрома зафиксировали спутники системы слежения NASA FIRMS, отслеживающие возгорания на поверхности Земли.

Отмечается, что украинскому удару подвергся Липецкий авиацентр – структурное подразделение ВКС России, осуществляющее переучивание лётного и инженерно-технического состава строевых частей, а также разработку и внедрение методик боевого применения авиационных комплексов.

Напомним, мощные взрывы прогремели также в Курской области. По данным СМИ, вблизи села Октябрьское Рыльского района была уничтожена на марше колонна бронетехники РФ, на месте прилетов вспыхнул пожар, слышны звуки детонации.

Громко было и в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя. Захватчики пытались с крупнокалиберного пулемета сбить неизвестные цели вблизи военного аэродрома. Однако, по-видимому, это не сработало.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 8 августа серия мощных взрывов во время объявленной "ракетной опасности" прозвучала в Белгороде. Местные власти заявили об "украинском обстреле", над городом поднялся столб черного дыма.

– Оппозиционные росСМИ сообщили, что украинские военные во время операции в Курской области РФ за сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей.

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