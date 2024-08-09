Оккупанты заявили о массированной атаке в Крыму: взрывы раздавались в районе аэродрома 'Бельбек'. Фото и видео

Мощные взрывы ночью 9 августа разбудили российских оккупантов в украинском Крыму. Они утверждают, что их противовоздушная оборона отражала атаку дронов и ракет "Нептун".

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Наиболее громкое было в районе аэродрома "Бельбек" на северо-западе Севастополя. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков-крымчан.

По их словам, этой ночью вокруг временно оккупированного города на полуострове раздавались стрельба и многочисленные взрывы.

Захватчики пытались с крупнокалиберного пулемета сбить неизвестные цели вблизи военного аэродрома. Однако, очевидно, это не сработало.

"В 04:40 был прилет. Но пока неизвестно, куда", – сообщили очевидцы.

После этого в пропагандистских крымских пабликах стали писать, что над "Бельбеком" поднимается столб черного дыма и в прибрежной зоне ощущается очень сильный запах гари.

Взрывную волну почувствовали жители поселка Голландия в северной части Севастополя. Говорят, что это было от сбитой цели.

Позже сторонники оккупантов заявили, что дым распространяется не от аэродрома, а с моря. По их словам, напротив парка "Победа" российская ПВО вроде бы уничтожила морской дрон.

На кадры была зафиксирована стрельба и пуски ПВО в Севастополе. Пропагандисты утверждают, что сбили беспилотник в районе Орловки, обломки которого упали на улицу Авиаторов в поселке Кача.

"По итогам беспокойной для оккупантов ночи в Крыму, в Севастополе трижды отражали атаки, как заявляют, ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов. В Черноморском тоже было громко, слышалась стрельба и взрывы, последствия неизвестны", – добавили авторы канала "Крымский ветер".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа во временно оккупированном Крыму сгорел склад с боеприпасами. Пожар привел к перекрытию движения на железной дороге между станциями Джанкой и Симферополь.

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