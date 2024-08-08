Сгорел склад с боеприпасами и перекрыта железная дорога: стали известны последствия пожара в центральной части Крыма

6 августа вечером во временно оккупированном Крыму сгорел склад с боеприпасами. Пожар привел к перекрытию движения на железной дороге между станциями "Джанкой" и "Симферполь".

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Об этом сообщили в Telegram-канале "ASTRA", ссылаясь на источники в экстренных службах аннексированного Крыма. Пожар вспыхнул на складе боеприпасов, расположенном на территории временной дислокации 104 гвардейской десантно-штурмовой дивизии в районе сел Ленинское и Звездное Красногвардейского района.

В результате пожара оккупанты были вынуждены перекрыть железнодорожное движение на расстоянии около 100 километров. Боеприпасы детонировали, и их обломки падали вблизи жилых домов в селах Зоряное, Ленинское и Андреевка.

Информации о пострадавших пока нет, а оккупационные власти не комментируют ситуацию. Точные причины пожара остаются неизвестными.

Ранее о пожаре в центральной части Крыма 6 августа и вторичной детонации сообщали в Telegram-канале "Крымский ветер". "Бахкало не по-детски" приблизительно возле села Широкое, расположенного недалеко от населенного пункта Октябрьское.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные объекты во временно оккупированном Крыму ночью 2 августа стали целью ракетной атаки. "Хлопок" накрыл несколько крупных городов полуострова и, предварительно, поразил четыре пусковые установки С-400 вражеской противовоздушной обороны.

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