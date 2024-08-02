В результате нового удара по Крыму могли быть уничтожены четыре пусковые установки С-400 – СМИ

Российские военные объекты во временно оккупированном Крыму ночью 2 августа стали целью ракетной атаки. "Бавовна" накрыла несколько крупных городов полуострова и, предварительно, поразила четыре пусковых установки С-400 вражеской противовоздушной обороны.

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Об этом со ссылкой на источники пишет Telegram-канал "Крымский ветер". В сети опубликовали и видео вероятной ракетной атаки.

"Предварительно, ночью в Крыму были уничтожены четыре пусковые установки С-400. На кадрах, как сообщается, те же "пуски ATACMS" по полуострову. Ждем спутниковых снимков", – прокомментировали авторы.

Напомним, что оккупанты ночью в пятницу жаловались на мощные взрывы в Симферополе, Евпатории и Саках. Отмечалось, что в ряде районов был виден дым.

Некоторые утверждали, что обломки рухнули на проспекте Генерала Острякова в Севастополе. "Губернатор" утверждал, что там горели части БПЛА.

Оккупационные российские "власти" заявили о якобы отражении над полуостровом атаки "ракет ATACMS".

Впоследствии так называемая пресс-служба "губернатора" Севастополя опубликовала фото с проспекта, который российские военные преступники перекрыли, чтобы собрать обломки якобы от сбитых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 22 по 28 июля Силы обороны Украины уничтожили по меньшей мере два НПЗ и семь баз или штабов в РФ и Крыму. В частности, на территории временно оккупированного полуострова вражеские объекты были отминусованы в Саках, Шелковичном и Джанкое.

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