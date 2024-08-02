В оккупированном Крыму прогремели взрывы: над Севастополем виднеется дым. Фото и видео

Во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на пятницу, 2 августа, прогремели взрывы. Громко было в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Саках.

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Об этом писали в местных Telegram-каналах.Также взрывы подтвердил назначенный страной-агрессором фейковый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Канал "Крымский Ветер" с ссылкой на местных жителей писал, что взрывы было слышно "от Севастополя до Балаклавы". Авторы опубликовали видео, где слышно взрывы, стрельбу и сирену в Севастополе.

Над центром города видно дым.

Позже канал написал, что, возможно, есть прилет в районе 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России в Килен-бухте в Севастополе. Информация пока не подтверждена.

В то же время Развожаев выдал, что российские оккупационные войска "отразили массированную атаку на Севастополь". По его словам, информации о пострадавших нет.

Представитель захватчиков заявил, что в районе улицы Хрусталева якобы упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова – там, как утверждает "губернатор", горят части сбитого БПЛА.

Также обломки "сбитых воздушных целей" упали в районе улицы Симонка и Учкуевки.

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