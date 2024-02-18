На Авдеевском направлении украинские защитники за сутки отразили 14 атак окупантов: какая обстановка на фронте

Защитники Украины за прошедшие сутки сошлись с оккупационными войсками РФ в 82 боевых столкновениях по всей линии фронта. Воины отбили 14 атак в окрестностях Авдеевки, которую враг захватил накануне.

Украинские силы держат оборону и наносят захватчикам потери личного состава и техники. О событиях на передовой рассказал генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 февраля – 725-е сутки полномасштабной войны.

Накануне агрессор нанес 13 ракетных и 104 авиационных ударов, совершил 169 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, объекты критической инфраструктуры. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами".

Авиационныи российскии ударам подверглись: Стогнии, Черное, Садовод, Синковка, Петропавловка, Купянск, Московка, Загрызовое Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество, Белогоровка – Луганской; Новосадово, Славянск, Краматорск, Семеновка, Очеретино, Бердичи, Тоненькое, Терны, Ивановское, Орловка, Новомихайловка, Угледар, Старомайорское – Донецкой; Работино, Новодаровка – Запорожской. А под вражеским артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области РФ.

За прошедшие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении армия РФ наступательных действий не вела. А на Лиманском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки – Луганской. На Бахмутском отражены 14 российских атак возле Ивановского, Клещиевки, Андреевки.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 14 атак оккупантов возле Ласточкиного Донецкой области.

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