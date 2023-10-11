На Авдеевском направлении защитники Украины мужественно держат оборону, отбиты десятки атак – Генштаб

На протяжении суток, 11 октября, Силы обороны мужественно держали оборону, отразили десять атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и еще восемь атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области. На всей линии фронта было совершено 72 боевых столкновения с захватчиками.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, традиционно опубликовав сводку на Facebook. Кроме Авдеевского наши войска рассказали о других линиях наибольшего боевого сопротивления:

на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Турья, Блешня, Тимоновичи, Архиповка, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Шалыгино, Голышевское, Новодмитровка и Порозок Сумской области;

на Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага возле Синьковки и 5 атак неподалеку от Ивановки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово Харьковской области;

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на Лиманском направлении противник активно применял авиацию, нанес более 10 ударов по позициям наших войск в районе Серебрянского лесничества (юго-западнее Кременной Луганской области) и возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Торское, Спорное, Васюковка Донецкой области. Силы обороны отразили 8 атак врага в районе Макеевки Луганской области и еще 4 – в районах Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка, Диброва Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов вблизи Миньковки, Кондратовки, Ступочек, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 8 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под огнем окупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области. Противник обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Малиновка, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области;

на Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Михайловка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Огромное, Станислав Херсонской области и Дмитровка Николаевской области.

В то же время украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, боеприпасов и радиолокационную станцию противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждане РФ 10 октября сетовали на взрыв в Брянской области, который произошел после обеда 10 октября. Как отмечается, в результате обстрела погиб один военный армии РФ и еще пять были ранены.