На базах отдыха на Азовском побережье находится 2 тыс. оккупантов с техникой – мэр Приморска

Во временно оккупированном Приморске в Запорожской области людям запретили выходить на побережье. Причина в том, что вблизи населенного пункта находится около 2 тысяч российских военных с техникой.

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По словам мэра города Александра Кошелевича, военные преступники РФ ограничили передвижение местных жителей по поселку. Они действуют по принципу Бердянска и Мелитополя. Об этом сообщает "Суспільне".

"Это все начиналось еще до Нового года. В последние дни там, где-то 28-29 декабря. Надо брать какие-то специальные разрешения, чтобы уехать в деревни, которые входят в нашу общину. Да и вообще, если уехать, там, в Бердянск или в Мелитополь, тоже нужно брать какие-то пропуски", – рассказал Кошелевич.

Он назвал действия оккупантов ущемлением прав человека. Люди попросту не имеют возможности увидеться с родными.

"Я считаю, что это ущемление прав человека. Даже если они находятся на оккупированной территории. То есть, выехать к родным, к родителям, которые находятся в селе, у них теперь нет возможности. Привезти лекарства, воду питьевую, еду или еще что-то… Потому что мы знаем, что ситуация там сейчас очень сложная", – добавил мэр.

Кроме того, по его словам, военные преступники РФ уже начали обходить жилья и искать детей, которые не посещают российские школы.

"Родителей предупреждают, что в случае отказа их сначала будут штрафовать, а затем будут депортировать вместе с детьми за пределы временно оккупированных территорий", – сказал Кошелевич.

Известно, что на данный момент в Приморской общине остается менее трети из двадцати четырех тысяч восьмисот человек.

"Большинство разъехалось по Украине, в частности, в Запорожье, другие за границу", – подытожил мэр Приморска.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не имеют границ своей бесчеловечности. Они продолжают беспощадно грабить временно захваченные территории. Военные преступники РФ вывозят все, что могут из разгромленного Мариуполя. В том числе и стройматериалы разрушенных домов.

Также OBOZREVATEL писал, что во временно оккупированном Мелитополе увеличивается количество российских оккупантов. Кроме того, в последнее время в город завезли много кадыровцев.

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