На большой части территории Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики

Вечером в пятницу, 15 марта, сразу в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", – отметили там.

Тревога начала распространяться по областям с 23:20.

В 23:52 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы баллистики. Однако из-за активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 15 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по городу Конотоп Сумской области. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.

Также 15 марта армия страны-агрессора обстреляла Золочев в Харьковской области. Вследствие удара уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи.

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