На Черкасщине мужчина отказался от мобилизации, потому что 'не хочет умирать': как его наказали

Жителя Черкасской области приговорили к лишению свободы за категорический отказ от мобилизации. На суде военнообязанный мужчина заявил, что не пойдет служить, потому что "не хочет умирать".

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Наказание для него вынес Уманский горрайонный суд Черкасской области. Как пишут в СМИ, на судебном заседании обвиняемый не раскаялся.

По материалам суда, в июне 2024 года этот мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к военной службе. Ему дали боевую повестку, однако военнообязанный от мобилизации уклонился.

Отмечается, что на суде мужчина вину не признал. Он заявил, что ему действительно вручили повестку, но он намеренно не явился по месту и в дату, указанные в документе. Житель Черкасщины сказал, что "не будет проходить военную службу, поскольку не хочет умереть".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, киевские суды вынесли первые семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. Уклонисты получили разные сроки заключения.

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