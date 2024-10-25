В Киеве суды впервые вынесли приговоры уклонистам: как наказали военнообязанных

Киевские суды вынесли первые 7 приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу. Уклоняющие получили разные сроки заключения.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. Правоохранители в очередной раз напомнили об ответственности за уклонение военнообязанных от мобилизации.

Так, по информации Нацполиции, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы. А уклоняющийся из столичной Оболони проведет за решеткой 5 следующих лет.

В полиции отметили, что с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты по 26 уголовным производствам, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет. В то же время о подозрении сообщено 51 человеку.

В большинстве случаев досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 336 (уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации) и ст. 337 (уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания) Уголовного кодекса Украины начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В ведомстве напомнили, что действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу во время мобилизации и постановки на военный учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с военного учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается. В ГНСУ эту тенденцию объясняют тем, что пограничники уже разоблачили более 630 организованных групп, которые помогали уклоняющимся за деньги. Поэтому тех, кто готов рискнуть и пойти по этому пути, становится все меньше.

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