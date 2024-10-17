Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось: в ГПСУ рассказали, что останавливает уклонистов. Видео

В условиях военного положения в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу. Однако в последнее время количество подобных попыток постепенно уменьшается.

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Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что пограничники уже разоблачили более 630 организованных групп, которые помогали людям незаконно пересекать границу за деньги. Благодаря этому многие боятся обращаться к таким схемам.

"В общей сложности за время действия военного положения разоблачено чуть более 630 преступных организованных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы, брали за это средства, инструктировали", – сказал спикер.

Хотя попыток стало меньше, пограничники все равно каждый день сталкиваются с новыми случаями. Преступники ищут новые способы обойти систему, но усиленный контроль продолжает снижать количество таких случаев.

"Те действия, которые предпринимает Государственная пограничная служба во взаимодействии с другими правоохранительными органами, в том числе по разоблачению схем, – это, конечно, то направление, которое позволяет обезопасить границу и уменьшить количество желающих, незаконно пересечь ее. В то же время видим сейчас и уже такие постепенно неблагоприятные погодные условия", – добавил Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно в Закарпатской области задержали трех человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать госграницу. Фигурантов поместили в изолятор временного содержания.

– По состоянию на начало октября 2024 года более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу – преимущественно через реки и горы.

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