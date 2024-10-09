'Тонули, не оценив свои силы': в ГНСУ рассказали, сколько украинцев погибли при попытке незаконного пересечения границы

Более 40 украинцев погибли, пытаясь незаконно пересечь границу, в основном через реки и горы. Пограничники неоднократно спасали людей, которые бродили в горах и оказывались на грани истощения.

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Об этом на брифинге сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко, передают СМИ. Больше всего попыток незаконного пересечения границы зафиксировано на участках с Румынией и Молдовой.

"По меньшей мере более 40 человек потеряли жизнь, пытаясь преодолеть линию границы незаконным способом. Большинство таких случаев произошло по рекам. Фактически люди тонули, не оценив свои силы. Есть случаи, конечно, и в горах", – рассказал спикер.

Демченко подчеркнул, что ежедневно в пунктах пропуска фиксируются попытки незаконного пересечения границы, в частности, из-за подделки документов и фальсификации условий выезда.

Однако больше попыток совершается вне пунктов пропуска, причем наиболее активными остаются направления в Румынию и Молдову. Меньше случаев зафиксировано на границах с Венгрией, Словакией и Польшей.

Спикер также отметил, что с августа наблюдается уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы, что связано с похолоданием и снегопадами в горах.

"Идут дожди, и потому из-за сложных погодных условий количество попыток незаконного пересечения границы уменьшается", – уточнил он.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали в Закарпатье группу мужчин, пытавшихся попасть в Венгрию, ночью переплыв Тису на резиновой лодке. Они заплатили переправщикам более 10 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях группа мужчин пыталась "прорваться" на автомобиле в Румынию. Пограничникам пришлось преследовать машину нарушителей.

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