Пытались 'прорваться' на авто: пограничники разоблачили группу мужчин, незаконно желавших попасть в Румынию. Фото и видео

Украинские пограничники и нацгвардейцы не позволили группе мужчин на нескольких авто незаконно пересечь границу и попасть в Румынию. Один из автомобилей нарушителей им пришлось преследовать.

Видео дня

Сообщниками в этой трансферной "схеме" были местные жители, планировавшие получить за услуги по переправке немалые суммы. В ПНСУ показали видео с задержания.

Отмечается, что сначала пограничники и нацгвардейцы остановили автомобиль с шестью мужчинами и водителем.

Еще одно авто с водителем и пассажиром сотрудники ГПСУ задержали после краткого преследования.

Выяснилось, что местные жители подвозили "клиентов" к определенной точке, чтобы указать им дальнейший маршрут движения в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. За это переправщики планировали получить по $10 тысяч.

"На задержанных составлены админпротоколы. Продолжаются мероприятия по поиску главного организатора схемы", – добавили в ГНСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники разоблачили украинца, который хотел незаконно попасть за границу. Мужчина за поездку в багажнике заплатил $13 тысяч, но попасть в Румынию не смог.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!