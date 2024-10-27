На Черкасщине обломки дрона упали на территорию объекта инфраструктуры: возник пожар

В Черкасской области во время воздушной атаки РФ на Украину в ночь на 27 октября обезвредили вражеские дроны. Обломки одной из сбитых целей привели к пожару на территории объекта инфраструктуры в Уманском районе.

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Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По предварительным данным, ночью над регионом защитники неба уничтожили три дрона типа "Шахед".

"Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", – добавил чиновник.

Отметим, что во время этой дроновой российской атаки на Черкасщине воздушную тревогу объявляли дважды: почти в полночь, а также в период с 2 до 4 часов ночи.

Среди прочего, вражеские ударные БПЛА залетали на территорию Украины из Сумского направления. В ряде регионов работали силы ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате массированного удара армии РФ по Уманскому району Черкасщины ночью 19 октября погибла женщина 1961 года рождения. Кроме того, один человек получил травмы в Черкасском районе, где атаке подверглись склад и объект критической инфраструктуры.

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