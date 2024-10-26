По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Сумского направления

Вечером в субботу, 26 октября, российские оккупационные войска снова запустили по украинским городам ударные БПЛА типа Shahed 136. Вражеские беспилотники залетели на территорию Украины с Сумского направления.

Видео дня

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины. В первом сообщении угроза ударных вражеских БПЛА касалась только Сумской области, однако по состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской и Киевской областях.

Отдельно воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Поэтому была объявлена угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 21:06 были зафиксированы пуски управляемых авиабомб на Харьковщине и Сумщине.

Об ударных вражеских БпЛА сообщалось в 21:34 – было зафиксировано их перемещение из Курской области через Сумщину в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.

Как сообщили мониторы ВС в 22:29, новая группа вражеских БПЛА была зафиксирована на Черниговщине, группа в юго-западном направлении движется в Киевскую область. Мониторы сообщили о "паре беспилотников".

В 22:35 воздушная тревога раздалась в Киевской области, но без столицы.

В 22:50 мониторы ПС уточнили, что БПЛА "подлетают в Вышгород/Бровары, и там может начать громко работать" ПВО.

В 23:13 тревога раздалась в столице. А уже через десять минут власти сообщили, что в Киеве "работает ПВО, надо находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги".

Отбой в Киеве еще не раздался. По данным мониторов ПС на 23:30, сейчас один "шахед" над Киевом летит в сторону Ирпеня, еще один через Переяслав летит в сторону Белой Церкви. 2 в районе Нежина, еще 4 курса на/через Прилуки, еще 2 в Конотопском районе, курс юго-западный. И фиксируется один новый беспилотник в Сумской области.

Угроза по дронам сейчас: Киевская, Черниговская, Сумская и Полтавская области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 октября Россия снова атаковала Украину с воздуха. Захватчики запустили по нашему государству около сотни ударных БпЛА и семь ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 44 российских дронов-камикадзе, еще столько же были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь.

Напомним, что ночью Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате удара повреждены жилые дома и больница. По состоянию на 12:30 26 октября было известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 21 раненом. Среди пострадавших – четверо детей, 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!