Россия ночью устроила новую атаку на Украину: силы ПВО уничтожили 44 вражеских дрона, столько же – локационно потеряны

В ночь на 26 октября Россия снова атаковала Украину с воздуха. Захватчики запустили по нашему государству около сотни ударных БпЛА и семь ракет разных типов.

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Силы ПВО уничтожили 44 российских дронов-камикадзе, еще столько же были локационно потеряны, а один улетел в Беларусь. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Запускать дроны и ракеты враг начал около 19 часов вечера 25 октября. На Украину полетели ракеты и беспилотники.

Всего в воздушном пространстве нашего государства за время атаки фиксировались 98 средств воздушного нападения врага:

3 баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 (запущены из временно оккупированного Крыма);

(запущены из временно оккупированного Крыма); 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства Брянской области РФ);

(из воздушного пространства Брянской области РФ); 2 ракеты неустановленного типа (из Белгородской области РФ);

(из Белгородской области РФ); 91 ударный БпЛА (районы пусков – российские Курск и Орел).

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Ракеты захватчики направили на объекты гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра: есть погибшие среди гражданского населения.

"Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских БпЛА в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях. Один БпЛА вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси. 44 российских беспилотника локационно потеряны, еще 1 вражеский БпЛА – в воздушном пространстве Украины", – рассказали в Воздушных силах.

Там добавили, что по состоянию на 12:00 боевая работа сил ПВО продолжалась.

Напомним, ночью Россия атаковала Днепр баллистикой. В результате удара повреждены жилые дома и больница. По состоянию на 12:30 26 октября было известно о четырех погибших, среди которых ребенок, и 21 раненом. Среди пострадавших – четверо детей, 17-летний парень находится в тяжелом состоянии.

А накануне вечером стало известно, что российский "Шахед" попал во многоэтажку в Киеве. В доме повреждены квартиры. Погиб ребенок, тоже есть пострадавшие.

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