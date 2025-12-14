На Чернігівщині загорілося відділення поліції через атаку ворожих БПЛА. Фото

14 декабря российские войска атаковали город Городня Черниговского района с помощью беспилотников. В результате удара возник пожар в здании отделения полиции и загорелись служебные автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила полиция Черниговской области. Информацию обнародовали на Facebook странице по результатам первичного осмотра места вражеской атаки.

В результате ударов беспилотниками было повреждено здание полицейского отделения в Городне, а также транспортные средства, находившиеся поблизости. На месте работали экстренные службы, которые ликвидировали пожар и фиксировали последствия обстрела. Сообщений о погибших или раненых по состоянию на это время не поступало.

Правоохранители задокументировали факт обстрела и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство открыто по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Следователи собирают доказательства, чтобы зафиксировать очередной факт военного преступления со стороны российских войск.

Городня расположена вблизи границы с РФ и неоднократно попадала под вражеские обстрелы. Российские войска регулярно применяют беспилотники для ударов по гражданской и административной инфраструктуре приграничных общин Черниговщины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 декабря Россия ударила КАБами по Запорожью. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, ранения получили десять человек, среди них – ребенок и сотрудники ГСЧС и патрульной полиции.

