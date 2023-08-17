На что Россия может пойти 24 августа: в ГУР дали прогноз на День Независимости Украины

В Главном управлении разведки допускают провокации РФ или нанесение ударов в День Независимости Украины, 24 августа. Там объяснили, что символы украинской государственности являются сильным раздражителем для россиян.

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В связи с этим украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью. Такое заявление сделал представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Юсова, с самого начала полномасштабного вторжения Украина живет в режиме абсолютной сосредоточенности и мобилизации усилий всего государства, общества, сектора безопасности и обороны. На грани возможностей украинские защитники защищают украинское небо, проводят контрдиверсионные, контрразведывательные мероприятия по всей стране и по будням, и по праздникам.

"Но мы понимаем, что особыми раздражителями для врага являются все символы украинской государственности, поскольку Россия ведет геноцидную войну, реализует геноцид украинского народа, пробует это сделать. И, конечно, сами упоминания о независимой Украине как древнем европейском государстве, которое восстановило свою независимость 24 августа 1991 года, освободившись от российского империализма, для россиян особенно чувствительны", – отметил он.

Представитель ГУР добавил, что риск провокаций в День Независимости есть, однако, как и в другие дни, гражданские и военные должны быть готовы к ним, поскольку Россия совершает ракетные удары не только в праздничные дни.

"И в принципе фактически весь арсенал вооружений и имеющихся у них средств они уже использовали в этой преступной, геноцидной войне против украинцев", – добавил Юсов.

Напомним, в прошлом году российские военные преступники 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино на Днепропетровщине. В результате террористического акта 25 человек погибли и еще 50 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным полковника ВСУ написало, что вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Она состоит из ЗРК Patriot, Nasams и IRIS-T, однако, Украина должна продолжать совершенствовать свою защиту от вражеских атак.

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