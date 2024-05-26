На Днепропетровщине обнаружили взрывчатку на одной из подстанций – Минэнерго

На одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области энергетики обнаружили взрывчатку. Для ее обезвреживания на место вызвали полицию и саперов.

Об этом сообщило Министерство энергетики в своей утренней сводке. Россия стремится уничтожать электрические подстанции, чтобы усугубить энергетический кризис в Украине.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", – говорится в сообщении.

Министерство энергетики также сообщило, что в результате ракетной атаки на Хмельнитчине было обесточено 11,1 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах, но к утру электроснабжения было восстановлено для всех.

В Винницкой области из-за повреждения газораспределительных сетей прекращено газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей, а в Харьковской области — 35 абонентов.

В Сумской области возле одной из газораспределительных станций было попадание вражеского снаряда. К счастью, обошлось без пострадавших, оборудование не повреждено, газоснабжение не прекращалось.

Ранее сообщалось, что энергетикам не удастся быстро восстановить поврежденные объекты генерации. В некоторых случаях ремонт может длиться до 10 месяцев и при условии, что достаточно средств на работы и новое оборудование. Кроме того, чтобы восстановить генерацию, необходимо обеспечить защиту энергетических объектов силами ПВО.

Напомним, что Кабинет Министров одобрил необходимое постановление, в котором распределил обязанности между органами, отвечающими за поставку и распределение тока.

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