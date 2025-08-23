На Днепропетровщине вражеский дрон попал в микроавтобус: погиб мужчина, пять человек пострадали

На трассе в Синельниковском районе произошел очередной вражеский дроновой удар. Беспилотник оккупантов попал в микроавтобус, который двигался по трассе.

В результате этого есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, из-за вражеского удара погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

"Враг попал дроном в микроавтобус, который двигался по трассе на Синельниковщине. Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали", – говорится в сообщении.

Кроме того, по уточненной информации, во время утреннего обстрела КАБами пострадала также Маломихайловская громада. Там зафиксировано двух пострадавших, среди которых 10-летний ребенок. Пострадавшие получили медицинскую помощь, их состояние медики оценивают как стабильное.

На месте происшествия работают правоохранители, которые документируют последствия атаки и проводят расследование обстоятельств.