На Донбассе пехотинцы дронами уничтожили российский тягач МТ-ЛБ: каковы его характеристики. Видео

Украинские защитники с помощью дроновуничтожили на Покровском направлении многоцелевой легкий бронированный тягач МТ-ЛБ российских захватчиков. На этот раз отличились бойцы батальона беспилотных систем "Корсар" 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного ВМС ВСУ.

Об этом сообщила сама 38 ОБМП. Бойцы также обнародовали соответствующее видео.

"Продолжаем боевую работу на Покровском направлении. На этот раз "небесная кара" догнала российский МТ-ЛБ. Точно в цель и минус болотная "мотолига". Батальон беспилотных систем "Корсар" дальше следит и минусует все российское", – отметили военные.

О чем речь

МТ-ЛБ – это русская аббревиатура ("многоцелевой тягач лёгкий бронированный"). "Мотолыгой" или "маршруткой" эту технику называют сами захватчики. В Украине есть аналогичные плавучие бронетранспортеры БТ-ЛБ.

вес (т) 12,8

экипаж (чел.) 2+11

максимальная мощность двигателя (л.с) 240

максимальная скорость (км/ч) 62; на плаву 6

Тягач был создан для перевозки людей и грузов еще в 1964 году. Машина имеет значительное количество модификаций, в частности в России часто получает импровизированные модернизации и выступает в роли машины огневой поддержки.

У захватчиков количество МТ-ЛБ стремительно уменьшается. Дело в том, что тягач выпускался исключительно на Харьковском тракторном заводе.

МТ-ЛБ применялся советскими войсками в войне в Афганистане, а после распада СССР использовался практически во всех вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. В значительных количествах россияне свои МТ-ЛБ также поставляли союзникам.

Кто уничтожил технику оккупантов

38-я отдельная бригада морской пехоты им. Сагайдачного входит в состав 30-го корпуса морской пехоты. Бригада формировалась в начале 2023 года.

Летом 2023 года бригада вела бои в Донецкой области в районе Великой Новоселки, участвовала в освобождении Урожайного. А уже зимой 2024 года держала оборону на Покровском направлении.

Но наиболее известна бригада благодаря высадке на левом берегу Днепра в районе Херсона, а позже в боях за Крынки (вместе с другими бригадами морской пехоты).

Как сообщал OBOZ.UA, менее чем за неделю украинские военные поразили техники оккупанта общей стоимостью более 250 млн долларов. Среди атакованного вооружения врага, в частности, 17 российских систем ПВО, РЭБ и РЛС. Причем это результат не всех наших защитников, а только спецназовцев ЦСО "А" СБУ. В противном случае, разумеется, число было бы гораздо больше.

