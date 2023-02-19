На Донбассе в боях против армии России погиб боец из "Гонора" Ростислав "Рос" Стадник

На Востоке Украины погиб воин ВСУ, член неформального молодежного движения "Гонор" и работник АО "Киевоблгаз" Ростислав "Рос" Стадник. Жизнь бойца оборвалась 16 февраля во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщают лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов и пресс-служба АО "Киевоблгаз". На момент гибели Ростиславу Стаднику было 25 лет. У него остались жена, родители и брат.

"Во время выполнения боевого задания, на востоке Украины, погиб боец "Гонора" Стадник "Рос" Ростислав. Росс был активным участником движения с 2015 года. В начале полномасштабного вторжения, 24 февраля, взял оружие в руки для защиты Украины. Он был человеком на которую всегда можно положиться. Нам будет тебя не хватать. Быть воином – жить вечно", – написал Сергей Филимонов в Facebook.

Аналогичное объявление появилось и на странице "Гонора" в Instagram. А на странице Региональной газовой компании (РГК), кроме личных, отметили также профессиональные качества украинского героя.

"Неописуемая потеря, боль в семье РГК! На войне с рашистами, защищая родные глаза, дом и Украину погиб Ростислав Стадник. Его искреннюю улыбку и доброту помнят все коллеги. Воевать Герой ушел с должности менеджера по персоналу и подбору кадров АО "Киевоблгаз". Чуткий, вежливый, интеллигентный, энергичный, внимательный, откровенный, преданный. Патриот, боровшийся за страну с первого дня войны. 2 марта ему должно было исполниться 26 лет. Искренние соболезнования семье! Герои уходят в небеса", – говорится в сообщении пресс-службы РГК.

А на странице профсоюза "Киевоблгаза" сообщили, что в компании Ростислав Стадник работал с 2020 года на должности менеджера по персоналу и на предприятии не было ни одного человека, которого бы он оскорбил – к каждому сотруднику имел свой подход и к каждому вопросу находил решение, которое устраивало всех.

"Мы разделяем боль утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Коллектив компании будет помнить Ростислава, как профессионального и надежного коллегу, светлого и положительного человека, как отважного патриота своей Родины. Вечная память и слава нашему Герою!" – говорится в сообщении профсоюза "Киевоблгаза".

Поддержать жену Ростислава можно по номеру карты: 4149 4993 8178 1614 (Стадник Алена Сергеевна).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июле 2022 года в боях за Украину был ранен лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов. Он вместе с товарищами по оружию попал под российский обстрел из РСЗО БМ-21 "Град".

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