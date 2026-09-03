Россия нанесла ракетный удар по поселку Печенеги в Харьковской области: пострадали десять человек

В четверг, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Печенегам Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки пострадали десять человек, в том числе дети.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. На месте удара возник пожар.

Россия воюет с мирными жителями

Информацию об очередном военном преступлении оккупантов чиновник обнародовал в 11:04.

"Армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги. На данный момент у нас есть информация о 10 пострадавших, среди них – двое детей", – говорится в сообщении.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Также в результате удара вспыхнул пожар в жилом доме и хозяйственной постройке. В настоящее время профильные службы работают на месте и ликвидируют последствия атаки.

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Напомним, 29 августа страна-агрессор нанесла баллистический удар по Берестинскому району Харьковской области. В результате атаки погибли три человека. Все жертвы участвовали в забеге в память о погибших героях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по Одессе. В результате вражеской атаки повреждены многоэтажный дом и автомобили. Известно о 17 пострадавших, среди которых – дети.

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