"На это страшно смотреть": пограничник "Немец" из Сил обороны рассказал об увиденном в Донецкой области
Пограничник на псевдо "Немец" защищал Украину от российской агрессии на Донбассе в 2014-2015 годах. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, он в рядах Вооруженных сил Украины отражал наступление врага на Киевщину, участвовал в боях на севере нашего государства, а после – воевал на востоке страны.
Он признался, что труднее всего ему вспоминать то, что сделали россияне с украинской Донетчиной. Рассказ пограничника был обнародован Государственной пограничной службой Украины.
В ГПСУ рассказали, что "Немец" в начале российско-украинской войны участвовал в боях с врагом на Донбассе. В частности, он вместе с побратимами защищал Благодатное Донецкой области в 2014-2015 годах.
Вернувшись с фронта, он перешел на работу в столичный аэропорт. Когда Россия начала уже полномасштабное вторжение, "Немец" встал на защиту родной земли. Сначала участвовал в боях на Киевщине, далее – на севере страны. Затем отправился на восток.
Именно восточные регионы, а конкретно Донетчину, вспоминать воину особенно тяжело.
"Когда видишь разбитые дома, сожженные села и города, сердце разрывается за нашу землю", – признается "Немец".
Он рассказал, что в Донецкой области, неподалеку от позиций пограничников, был лес.
"От леса осталось одно название. На это страшно смотреть", – говорит защитник.
На фронте "Немец" командовал группой пулеметчиков. Теперь он планирует вернуться на передовую.
"Уже рапорт написал, ведь работа у нас такая - защищать страну... Война - это страх, война - это боль, но война закаляет дух", – говорит он.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, как украинские пограничники отразили вражескую атаку под Бахмутом. Враг в ходе боя понес немалые потери: много российских окупантов тогда погибли. Вдобавок ко всему украинские воины захватили в плен наемника ЧВК "Вагнер".
Также сообщалось, что украинские снайперы рассказали, как уничтожают оккупантов в Бахмуте. По словам украинских защитников из рядов ГПСУ, враги даже не забирают тела своих погибших и не помогают раненым. Отстреливают оккупантов украинцы, словно в тире: в отдельные ночи защитникам нашего государства приходится расходовать почти весь боекомплект.
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