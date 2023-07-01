На фоне успехов ВСУ в армии РФ процветает дезертирство: 50 дагестанцев отказались воевать и повредили собственное вооружение – Генштаб

Потери российских войск в войне против Украины и успехи сил обороны нашего государства в освобождении украинской земли стимулируют усиление количества дезертиров в оккупационной армии. По данным разведки, на днях на оккупированной части Запорожья около 50 военнослужащих ВС РФ из Дагестана отказались продолжать участие в боевых действиях.

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Свою позицию они "подкрепили" выведением из строя вооружения своего подразделения. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Значительные потери российских войск и успехи украинских воинов все чаще отбивают у захватчиков желание воевать в бессмысленной войне, которую развязал Кремль. На днях "демарш" устроили около полусотни дагестанцев на оккупированной части Запорожской области.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, все чаще самовольно покидающих боевые позиции. В частности, около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области отказались участвовать в боевых действиях. Имеющиеся в подразделении вооружения российские отказники вывели из строя", – рассказали в Генштабе.

Напомним, утром 1 июля в Генштабе рассказали, что накануне войска РФ и дальше пытались сдержать контрнаступление ВСУ. На Запорожье и Херсонской области они обороняются, на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях – атаковали. Однако защитники отразили наступления захватчиков в направлении Новоселовского и в районе Серебрянского лесничества на Луганщине, а также в районе Богдановки, Хромового, Авдеевки, Первомайского и Марьинки Донецкой области.

На оккупированных территориях россияне используют гражданских в качестве "живого щита": в Херсонской области они расселяют военнослужащих в дома, где живут люди.