На фронті йдуть активні дії, я би назвав це боротьбою за тактичну ініціативу. Завдяки цим активним діям наші сили оборони повністю зупинили наступ "другої армії в Україні". Десь більш активно діє ворог, десь ми, на багатьох ділянках російські війська втратили наступальні можливості.

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Дуже активно працює наша артилерія за точним корегуванням з дронів, завдаються удари ракетами на усю глибину бойових порядків противника, реалізовується багато точної розвідувальної інформації.

Йдуть важкі бої, втрати, на жаль, є і з нашої сторони, але для росіян ситуація також дуже напружена.

Російські інформаційні війська проводять активну медіа-кампанію, для підняття бойового духу своєї мобілізованої армії та для піару Шойгу з Герасімовим. Збільшення кількості дронів у противника дозволяє їм виставляти відео з нашими втратами. Звичайно, ворог має перевагу у бронетехніці, в авіації, гелікоптерах, і якщо російська розвідка встигає завчасно помітити рух наших підрозділів, бої йдуть важкі.

З усіх таких випадків треба робити висновки. Війна - це явище двостороннє, треба навчатись та самовдосконалюватись, такого досвіду як у нас немає в жодної іншої країни світу. Але досвід працює тільки якщо він перетворюється у відеоуроки, у документи планування, у просування компетентних лідерів та усування тих, хто не справляється.

Головне, на мій погляд, усвідомлювати доктрину, що у сучасній війні будь-які дії виправдані тільки в тому разі, якщо темп втрат та співвідношення втрат в результаті цих дій складається на нашу користь.