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На фронте одновременно продолжаются 89 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления

Екатерина Дутик
War
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Возведение Генштаба 15 февраля – больше всего боев зафиксировано на Покровском, Купянском и Курском направлениях – война в Украине

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление армии РФ и отбивать атаки оккупантов, которые не прекращают обстреливать населенные пункты. Вражеская армия применяет ракеты, авиацию и артиллерию для разрушения городов и сел.

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На данный момент зафиксировано 176 боевых столкновений, из которых 89 продолжаются прямо сейчас. Горячие бои идут на Купянском, Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Несмотря на то, что враг активизировал свои силы, Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов в глубь украинской территории.

На Купянском направлении российские войска совершили 35 атак в районе населенных пунктов Дворична, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового. В настоящее время продолжаются 23 боевых столкновения.

Купянское направление на карте DeepState

Враг также активизировался возле Лимана, где украинские защитники держат оборону после 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва, из которых девять до сих пор продолжаются.

В Краматорском районе украинские бойцы ведут 10 боев с захватчиками, еще 17 атак уже были отбиты. Враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра

На Покровском направлении оккупанты 47 раз пытались прорвать украинскую оборону: 24 атаки были остановлены, а 23 боя до сих пор продолжаются. Враг давит в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка и Удачное.

Также боевые действия не утихают на Торецком направлении, где ВСУ отразили 8 российских штурмов в районах Торецка, Дилиевки и Крымского. До сих пор еще продолжаются 7 боев.

Кураховское, Покровское и Торецкое направления - карта дипстейт

На Северском направлении бойцы ВСУ отразили три вражеских штурма, еще шесть боев продолжается. Оккупанты пытаются прорваться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В районе Новопавловки российские солдаты девять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населённых пунктов Зеленовка и Большая Новоселка. Шесть боеприкосновений продолжаются.

На Харьковском направлении произошло четыре боеприкосновения у Волчанска и Тихого, еще длится один бой.

Враг нанес удары управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю, Железнодорожному, Верхней Терсе и Копани на Гуляйпольском направлении.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боеприкосновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Также враг сбросил восемь КАБов и произвел 182 обстрела позиций украинских защитников и населенных пунктов.

В Генштабе добавили, что в других направлениях – без особых изменений. Однако 15 февраля под обстрелами русской артиллерии и минометов оказались населенные пункты Черниговской и Сумской областей, такие как Александровка, Гремячка, Пономаренки, Белая Береза и Прогрес.

Украинские военные продолжают давать достойный отпор противнику. Генштаб призывает поддерживать ВСУ и приближать победу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 15 февраля атаковала Украину ударными дронами: враг запустил 70 "Шахедов" и БпЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника.

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