На фронте одновременно продолжаются 89 боев: в Генштабе назвали самые горячие направления

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление армии РФ и отбивать атаки оккупантов, которые не прекращают обстреливать населенные пункты. Вражеская армия применяет ракеты, авиацию и артиллерию для разрушения городов и сел.

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На данный момент зафиксировано 176 боевых столкновений, из которых 89 продолжаются прямо сейчас. Горячие бои идут на Купянском, Лиманском, Краматорском и Покровском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Несмотря на то, что враг активизировал свои силы, Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов в глубь украинской территории.

На Купянском направлении российские войска совершили 35 атак в районе населенных пунктов Дворична, Петропавловка, Степная Новоселовка, Колесниковка, Лозовая и в направлении Новоосинового. В настоящее время продолжаются 23 боевых столкновения.

Враг также активизировался возле Лимана, где украинские защитники держат оборону после 19 атак вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва, из которых девять до сих пор продолжаются.

В Краматорском районе украинские бойцы ведут 10 боев с захватчиками, еще 17 атак уже были отбиты. Враг пытается прорваться к Предтечиному, Ступочкам, Белой Горе и в районе Часового Яра

На Покровском направлении оккупанты 47 раз пытались прорвать украинскую оборону: 24 атаки были остановлены, а 23 боя до сих пор продолжаются. Враг давит в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Надеевка, Андреевка и Удачное.

Также боевые действия не утихают на Торецком направлении, где ВСУ отразили 8 российских штурмов в районах Торецка, Дилиевки и Крымского. До сих пор еще продолжаются 7 боев.

На Северском направлении бойцы ВСУ отразили три вражеских штурма, еще шесть боев продолжается. Оккупанты пытаются прорваться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

В районе Новопавловки российские солдаты девять раз пытались прорвать оборону наших защитников в районах населённых пунктов Зеленовка и Большая Новоселка. Шесть боеприкосновений продолжаются.

На Харьковском направлении произошло четыре боеприкосновения у Волчанска и Тихого, еще длится один бой.

Враг нанес удары управляемыми авиационными бомбами по Гуляйполю, Железнодорожному, Верхней Терсе и Копани на Гуляйпольском направлении.

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боеприкосновений, четыре из которых продолжаются до сих пор. Также враг сбросил восемь КАБов и произвел 182 обстрела позиций украинских защитников и населенных пунктов.

В Генштабе добавили, что в других направлениях – без особых изменений. Однако 15 февраля под обстрелами русской артиллерии и минометов оказались населенные пункты Черниговской и Сумской областей, такие как Александровка, Гремячка, Пономаренки, Белая Береза и Прогрес.

Украинские военные продолжают давать достойный отпор противнику. Генштаб призывает поддерживать ВСУ и приближать победу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 15 февраля атаковала Украину ударными дронами: враг запустил 70 "Шахедов" и БпЛА других типов. Силы ПВО уничтожили 33 вражеских беспилотника.

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