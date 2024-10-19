На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 субботы, 19 октября, на фронте в Украине произошло 71 боевое столкновение. Наиболее горячими являются Кураховское, Купянское и Покровское направления, где окупать наиболее активные.

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Враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, однако воины сил обороны останавливают его, держат рубежи и разрушают планы Москвы. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Удары врага

От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку Сумской области враг сбросил четыре авиабомбы, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Также противник нанес 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБа.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи Сил обороны в районе Старицы и Волчанска. В четырех локациях на 16 часов продолжаются бои.

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боестолкновений продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону, говорится в сводке.

На Лиманском направлении армия врага совершила пять атак в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики штурмовали вблизи Андреевки и Ступочек. Атаки враг отбиты, заявили в Генштабе.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил атаку в направлении Александро-Шультиного, сбросил КАБы на Торецк и Катериновку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидово. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Зоряного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, там отбиты семь из 21 атаки. Идут ожесточенные бои, говорится в сводке.

На Времовском направлении противник при поддержке авиации дважды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Новоукраинки и Богоявленки. Продолжается два боя. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявленке.

На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки оккупантов атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня им было совершено пять атакующих действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ГУР показали кадры операции по освобождению Кругляковки в Купянском районе Харьковщины. Спецназовцы взяли село штурмом и зачистили его от оккупантов, часть захватили в плен.