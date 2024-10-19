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На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

Анна Паскевич
War
4 минуты
777
На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 субботы, 19 октября, на фронте в Украине произошло 71 боевое столкновение. Наиболее горячими являются Кураховское, Купянское и Покровское направления, где окупать наиболее активные.

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Враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, однако воины сил обороны останавливают его, держат рубежи и разрушают планы Москвы. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

Удары врага

От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку Сумской области враг сбросил четыре авиабомбы, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Также противник нанес 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБа.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи Сил обороны в районе Старицы и Волчанска. В четырех локациях на 16 часов продолжаются бои.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции украинских подразделений в районах Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боестолкновений продолжаются. Украинские воины продолжают стойко держать оборону, говорится в сводке.

На Лиманском направлении армия врага совершила пять атак в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Краматорском направлении захватчики штурмовали вблизи Андреевки и Ступочек. Атаки враг отбиты, заявили в Генштабе.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил атаку в направлении Александро-Шультиного, сбросил КАБы на Торецк и Катериновку.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидово. Силы обороны сдерживают давление и в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Зоряного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, там отбиты семь из 21 атаки. Идут ожесточенные бои, говорится в сводке.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Времовском направлении противник при поддержке авиации дважды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Новоукраинки и Богоявленки. Продолжается два боя. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявленке.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб
На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки оккупантов атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня им было совершено пять атакующих действий, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На фронте особенно горячо на трех направлениях, но ВСУ удерживают рубежи и разрушают планы армии РФ – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ГУР показали кадры операции по освобождению Кругляковки в Купянском районе Харьковщины. Спецназовцы взяли село штурмом и зачистили его от оккупантов, часть захватили в плен.

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