Спецназовцы ГУР захватили штурмом и зачистили от вражеской армии село в Купянском районе. Видео

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны Украины взяли штурмом и зачистили от оккупантов село Кругляковку в Купянском районе Харьковщины. В ближних боях военные РФ потеряли больше взвода пехоты, часть захватчиков попала в плен, благодаря чему получены важные разведданные.

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Об этом 18 октября сообщила пресс-служба ГУР. Также было опубликовано видео операции по освобождению Кругляковки, населенного пункта, важного для обороны Купянска.

В ней приняли участие воины подразделения "Братство" в составе спецподразделения ГУР "Тимура" при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины.

"Штурм Кругляковки – спецназовцы ГУР зачистили от россиян важный район", – говорится в публикации.

Операция по возвращению контроля над Кругляковкой длилась с 7 по 14 октября.

Оккупанты оказывали сопротивление, пытались контратаковать, но потерпели поражение – штурм врага разведчики отбили и продолжили его выдавливать, рассказали в ГУР.

"Благодаря профессиональным и смелым действиям спецназовцев ГУР россияне в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты – захватчики уничтожены в ближних боях", – говорится в сообщении разведки.

Кроме того, во время штурма спецназовцы ГУР смогли взять военных страны-агрессора в плен, благодаря чему уже получены важные разведывательные данные.

"Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников. В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения окупантов заминированы. Борьба продолжается! Слава Украине!" – заявили в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW на 17 октября, воины Сил обороны вернули под свой контроль позиции в центре Торецка и продвинулись к востоку от Покровска в Донецкой области. В то же время РФ продолжает наступление – враг имеет продвижение в райне Часова Яра, Курахово и юго-восточнее Покровска.