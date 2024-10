ВСУ вернули под контроль позиции в центре Торецкая, но оккупанты продолжают наступление – ISW

Украинские защитники вернули под свой контроль позиции в центре Торецка и к востоку от Покровска на Донетчине. В то же время враг продолжает наступление – оккупантам удалось продвинуться в раойне Часова Яра, Курахово и к юго-востоку от Покровска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 17 октября. По оценке аналитиков, целью РФ остается захват всей территории Донецкой области.

В частности, 17 октября войска РФ продолжили наступательные операции к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не добились подтвержденных успехов.

Как говорится в отчете, войска страны-агрессора продвинулись в пределах и к юго-востоку от Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 17 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что оккупанты продвинулись в восточной части Часового Яра во время усиленного механизированного наступления численностью до взвода. Также они продвинулись в шахту "Блок-9" к юго-востоку от Часового Яра.

Кроме того, 16 и 17 октября враг продолжил наступление вблизи самого Часового Яра, к северу от него в районе Григоровки и Миньковки, к востоку в районе Ивановского и к югу в районе Ступочек.

В то же время 17 октября украинские защитники вернули под свой контроль территорию в Торецке на фоне продолжающегося наступления РФ в этом районе.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, указывают на то, что они недавно вернули себе позиции в центре Торецка.

Российские "военкоры" при этом утверждают, что оккупанты продвинулись на глубину до 2,17 км к северу от Ню-Йорка (южнее Торецка), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

16 и 17 октября оккупанты продолжали наступательные операции в районе Торецка, к югу от него в районе Нелиповки, к западу в районе Щербиновки и к юго-западу в районе Сухой Балки.

Сообщается, что на Торецком направлении действуют подразделения 132-й мотострелковой бригады ВС РФ.

Также захватчики продвинулись к юго-востоку от Покровска, а украинские войска продвинулись к востоку от Покровска.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что оккупанты действующие к юго-востоку от Покровска, добились успехов в восточной части Лысовки (к западу от Новогродовки), захватили водоочистные сооружения к западу от Новогродовки и продвинулись вдоль ветрополосы к юго-западу от Селидово в ходе, вероятно, российской механизированной атаки численностью в роту.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 октября, показывают, что украинские войска вернули себе позиции возле Николаевки (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки).

Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты, действующие к юго-востоку от Покровска, также якобы продвинулись по фронту шириной 4,35 км на северо-западной окраине Селидово, к югу от Цукурино и к востоку от Новогродовки, однако в ISW не обнаружили подтверждения этих российских заявлений.

Также российские войска продолжили наступление к востоку от Покровска в районе Проминя и к юго-востоку от Покровска в районе Сухого Яра, Лысовки, Селидово, Измайловки, Новодмитривки, Новоселидовки, Горняка и Зоряного.

Один из российских "военкоров" выдал, что небольшие российские пехотные штурмовые группы на Покровском направлении работают парами, в которых одна группа пытается закрепиться на передовой позиции, а другая следует за ней для поддержки.

Сообщается, что части российской "дивизии Черных ножей" наступают в районе Селидово.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 17 октября, что Центральная группировка войск РФ, действующая на направлениях Торецка, Покровска и Курахово, получила 1622 оккупантов за последние две недели сентября (с 16 по 30 сентября) для усиления передовых подразделений и восполнения потерь, указали в ISW.

Такж враг продвинулся к востоку от Курахово и продолжил наступательные операции в этом районе 17 октября.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в Максимильяновку.

Российские источники, включая минобороны РФ, заявили 17 октября, что российские войска полностью захватили Максимильяновку, хотя ISW не обнаружила подтверждения этого заявления.

Также отмечается, что российские войска 16 и 17 октября продолжили наступательные операции к востоку от Курахово в районе Георгиевки и Хостре.

Кроме того, оккупанты продолжили наступление к юго-западу от Донецка 17 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе.

Российские "военкоры" утверждают, что подразделения 39-й мотострелковой бригады РФ продвинулись на расстояние до километра и закрепились на южной окраине Катериновки, но в ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления

Также захватчики продолжили наступательные операции в районе Антоновки, Константиновки, Водяного, Богоявленки, Новоукраинки и Золотой Нивы 16 и 17 октября.

Сообщается, что подразделения российского 1472-го мотострелкового полка РФ действуют в районе Катериновки.

При этом российские и украинские источники не сообщали о каких-либо боевых действиях в районе границы Донецкой и Запорожской областей 17 октября.