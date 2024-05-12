На фронте погиб 27-летний Игорь Демченко, живым вышедший из окруженного Мариуполя

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Львовской области Игорь Демченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая в Северодонецком районе Донецкой области.

Об этом сообщил Яворовский городской совет. Отмечается, что военный живым вышел из Мариуполя и перевелся в Азов.

Среднее образование мужчина получил в Яворове, а затем пошел учиться во Львов в лицей компьютерных технологий.

"Но больше всего Игорь любил спорт, в частности футбол. При любой возможности находил время, чтобы встретиться с друзьями на футбольном поле. Даже во время непродолжительных отпусков парень не забывал о футболе", – сообщили городские власти.

В 2019 году мужчина отправился служить на срочную службу, а затем подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Полномасштабная война застала его на службе, и он продолжил защищать Украину вместе со старшим братом.

"Теперь ему навсегда 27…Выражаем искренние соболезнования родителям, братьям, сестрам, жене, родственникам и многочисленным друзьям Игоря, боевым собратьям. Встреча героя состоится завтра у дома Игоря. Точное время и маршрут сообщим впоследствии", – уточнили в городском совете.

Напомним, во время боя с врагом погиб военный с Киевщины Максим Гарасименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины, младший лейтенант Иван Зозуля. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 мая.

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