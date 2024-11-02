На фронте погиб тайваньский доброволец, воевавший за Украину. Фото

По официальным данным Тайваня, начиная с 2022 года, шесть жителей этой республики присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Однако двое из них погибли. На днях на войне в Украине был убит спецназовец Ву Чжунда.

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Как отмечает China Times News, Ву Чжунда, бывший спецназ тайваньской армии, служил в Интернациональном легионе, откуда добровольцем перешел в регулярную армию Украины. Он погиб на войне с российскими оккупантами в Украине "во время жестокого обстрела".

По данным издания, Ву Чжунда выполнял приказ в составе группы Сил специальных операций – приказ пересечь линию фронта и ударить врага в тылу. Но, как предполагается, у разведданных была ошибка, и группа спецназовцев была замечена и попала в жестокий бой. Тайванец был смертельно ранен во время артобстрела группы.

Как сообщал OBOZ.UA, первым гражданином Тайваня, погибшим на поле боя в Украине, был 25-летний Джонатан Ценг. Он воевал на луганском направлении и погиб в ноябре 2022 года - парень скончался после ранения от чрезмерной потери крови.

Ву Чжунда, как отметили в Национальной ассоциации резерва морской пехоты Тайваня, вместе с украинскими собратьями "неоднократно попадал и выходил из окружения русской армии" и "в украинской армии считался Героем".

Летом 2024 года Ву Чжунда был в отпуске, во время которого вернулся в Тайвань к семье. После отпуска он вернулся в Украину и неожиданно погиб в бою.

Издание, ссылаясь на тайваньское министерство иностранных дел, обещает, что Украина назначит семье воина соответствующую пенсию. в размере 12 миллионов гривен (9,2 миллиона тайваньских долларов). Но для этого нужно предоставить Украине документы.

Напомним, что 1 ноября в Киеве простились с погибшим на фронте сержантом Андреем Романюком. Он еще подростком принимал участие в Революции Достоинства, а в 2014 году, только дождавшись 16-летия, добровольцем отправился на войну.

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