В гроб положили шлем с камерой: в Киеве попрощались с погибшим на фронте сержантом Андреем Романюком. Фото и видео

В Киеве 1 ноября провели в последний путь младшего сержанта 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Андрея Романюка с псевдо "Воробей". Он еще подростком присоединился к участникам Революции Достоинства, а в 16 лет добровольцем стал на защиту Украины от российского вторжения с оружием в руках.

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Последний бой Андрей Романюк принял 28 октября, ему навсегда останется 26 лет. В гроб во время прощания на Майдане Незалежности в Киеве, где побывал корреспондент OBOZ.UA, "Воробью" положили его каску с камерой, в которой он неизменно улыбается на многочисленных фотографиях.

Прощание с Андреем Романюком 1 ноября состоялось в Киеве – в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности. Почтить память воина, отдавшего войне 10 лет своей молодой жизни, пришли родные, друзья, побратимы и неравнодушные украинцы.

Андрей еще подростком пришел на Майдан Незалежности, где бурлила Революция Достоинства.

Когда Россия начала войну против Украины в 2014, юноша, которому только исполнилось 16, ушел на фронт добровольцем.

Все десять лет Андрей Романюк стоял в защите родной земли с оружием в руках. В 2023-м получил ранение и проходил лечение. И все время рвался назад, на передовую, к побратимам.

"Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Он подростком пришел на Майдан, затем участвовал в АТО. Во всех испытаниях был светлым, жертвенным и верным. И положил свою жизнь за свободу и жизнь других", – написала украинская защитница Елизавета Жарикова.

Погиб Андрей Романюк, как настоящий воин. Последний бой он принял 28 октября на одном из направлений российско-украинской войны.

"Я никогда не понимала, как в серьезном командире вмещается столько нежности и любви. Я не знала, откуда у тебя берется столько жажды жизни и оптимизма, живя в таких реалиях... Когда осколки вошли в твое тело, ты оказал помощь своим побратимам, забыв о важном правиле "сначала помоги себе". Я знаю, что твоя идейность заключалась в самоотверженности. Я знаю, что ты не мог по-другому, но я злюсь на тебя", – написала любимая Героя, Татьяна Билинец, опубликовавшая пронзительный, полный горя, любви и нежности пост.

На многих фото, где Андрей еще жив и ослепительно улыбается, на нем одет шлем с камерой. Он останется с владельцем и после смерти: этот шлем положили Герою в гроб.

2 ноября с Андреем Романюком простятся в Виннице.

Напомним, сегодня, 1 ноября 2024-го, командиру батальона "Волки Да Винчи" Дмитрию Коцюбайло могло бы исполниться 29 лет. Он погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут.

Память молодого воина, ставшего практически легендой, в пятницу, 1 ноября, дня почтили украинцы.

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