На фронте получил ранение журналист 'Радио Свобода': как это произошло. Фото

На юге Украины съемочная группа проекта "Радио Свобода" Крым. Реалии попала под артиллерийский обстрел российских оккупантов. Захватчики открыли огонь по репортерам, несмотря на то, что они на бронежилетах имели надпись PRESS. В результате террористического акта россиян ранение получил журналист Дмитрий Евчин.

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Об этом сообщило "Радио Свобода". Отмечается, что журналист уже прооперирован в больнице Запорожья.

Вчера, 17 января, Дмитрий Евчин вместе с оператором Никитой Исайко снимали телесюжет на передовой в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области. Их обстреляли из миномета российские оккупанты и Дмитрий получил осколочное ранение в ногу.

Украинские бойцы вместе с оператором предоставили журналисту первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе. Оттуда Дмитрия Евчина перевезли в госпиталь в Запорожье, где уже хирурги сделали ему необходимую операцию.

По словам врачей, операция прошла успешно, журналист пока будет находиться в реанимации.

Военные из 10-го армейского корпуса, в зоне действия которых журналисты проводили съемку,отметили, что россияне обстреляли людей в бронежилете с надписью PRESS, гарантирующей защиту международного гуманитарного права. Однако для российских террористов, называющих себя армией, не существует ни законов войны, ни законов гуманитарного права.

"В современной войне огонь артиллерии без корректировки с беспилотного летательного аппарата почти никогда не открывается, поэтому армия РФ нанесла поражение по человеку, у которого на бронежилете нанесена яркая надпись PRESS, которая должна гарантировать нахождение ее владельца под защитой международного гуманитарного права", – говорится в заявлении корпуса.

Как сообщал OBOZ.UA, под Бахмутом получил ранение видеожурналист AFP. Он пострадал в результате атаки российского беспилотника.

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