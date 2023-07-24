Под Бахмутом получил ранение журналист AFP: все подробности

В понедельник, 24 июля, вблизи Бахмута был ранен 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз. Он пострадал в результате атаки российского дрона.

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Об этом сообщила журналист AFP Стефани Юсеф. Во время репортажа о работе украинских артиллеристов недалеко от Бахмута, журналист получил ранение.

В результате атаки БпЛА в лесополосе неподалеку от Бахмута, Дилан Коллинз был серьезно ранен осколками. Его немедленно доставили в ближайшую больницу, где профессиональные медики оказали ему первую помощь.

Согласно сообщению врачей, состояние журналиста AFP оценивается как стабильное: он остается в сознании и поддерживает связь с коллегами. Его жизни ничего не угрожает, и сейчас он находится под наблюдением медицинского персонала.

Кристин Буагьяр, директор AFP в Европе, заявила, что агентство активно проводит расследование обстоятельств инцидента, связанного с ранением журналиста Дилана Коллинза в лесополосе неподалеку от Бахмута.

Отметим, что Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине. Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне за свободу и независимость Украины погиб украинский журналист и медиаконсультант Дмитрий Рыбаков с позывным "Репортер". Он воевал в 47 отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

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