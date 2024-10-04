На фронте произошло почти 100 боестолкновений: Генштаб рассказал, как ВСУ дают отпор врагу

На поле боя в Украине в течение пятницы, 4 октября (по состоянию на 22:00), произошло 97 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самая горячая ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Там отмечается, что Силы обороны продолжают давать врагу отпор.

На Харьковском направлении произошло четыре атаки оккупантов неподалеку от Старицы, Волчанска и Тихого. Потери врага, по предварительным подсчетам, составили 63 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожены артсистема, 28 БПЛА и шесть авто. Также наши защитники повредили 14 артиллерийских систем и пять автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой. 14 боев завершено, две вражеские атаки еще продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики штурмовали позиции ВСУ возле Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. 10 боевых столкновений завершено, три – до сих пор продолжаются.

На Северском направлении отражены три вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменки и Выемки. Продолжается одно боеприкосновение, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении шли шесть боев у Калиновки, Ступочков и Андреевки. Одна атака продолжается.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали возле Торецка и Щербиновки. Шесть столкновений завершено, пять – до сих пор.

На Покровском направлении захватчик атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лисовки. Силы обороны отразили 13 наступательных действий, одно боестолкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг 25 раз проводил наступательные действия вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Украинские защитники остановили 14 атак, 10 – еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четырежды безуспешно пытались продвинуться на позиции ВСУ недалеко от Роботиного, Малых Щербаков и Каменского.

В других направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦПИ заявили, что украинским воинам удалось сдержать активное наступление оккупантов под Покровском. Также бойцы ВСУ не дали врагу прорваться на Курском направлении.

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