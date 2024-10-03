Силам обороны удалось остановить российское наступление под Покровском – ЦПД

Подразделениям Сил обороны Украины удалось сдержать активное наступление оккупационных войск России под Покровском на украинском фронте. Также бойцы ВСУ не дали россиянам прорваться на Курском направлении.

Видео дня

На обоих участках идут интенсивные бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян на данный момент. Также попытка прорыва врага к Любимовке на Курщине тоже остановлена", – написал он утром 3 октября.

В крайней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что за прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутой Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

Операция ВСУ на территории РФ в Курской области тоже продолжается. По данным Института изучения войны, ВС РФ значительно увеличили численность своей группировки сил в этом районе. В то же время они до сих пор не могут воспользоваться этим преимуществом, чтобы вытеснить украинские войска.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что для российских войск захват Угледара не был целью, они намерены продвигаться по линии Угледар – Курахово – Покровск. По его мнению, всю интенсивность боевых действий враг перенесет в район Курахово и Селидово Покровского района Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!