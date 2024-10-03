ВСУ отразили десятки атак на Покровском и Кураховском направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска продолжают активные наступательные действия на Покровском и Кураховском направлениях, где Силы обороны отразили 56 атак. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 142 боевых столкновения.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 08:00 3 октября. В то же время украинские воины продолжают наносить ощутимые потери оккупантам.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны уничтожили четыре средства противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага, одну артиллерийскую установку на огневой позиции и два состава боеприпасов.

По обновленным данным, противник нанес 69 авиаударов по позициям украинских войск и населенным пунктам, сбросив 126 управляемых авиабомб. Кроме этого, было произведено 4543 обстрела, из которых 132 — с применением реактивных систем залпового огня.

Агресор осуществлял авиаудары в районах таких населенных пунктов, как Яструбино, Екатериновка, Павловка, Кучеровка, Реки, Уланово, Большие Проходы, Харьков, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи, Лесная Стенка, Вишневое, Зеленый Гай, Чунишино, Чернещина, Марково, Часов Яр, Дружба, Краматорск, Торецк, Богоявленка, Екатериновка, Славянск, Урожайное, Темировка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Казацкое.

На Харьковском направлении враг предпринял две попытки штурма в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак, которые украинские защитники отбивали возле Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Северском направлении наступательных действий в течение дня не зафиксировано.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три атаки возле Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 20 атак вблизи Дилиевки, Торецкая, Нелиповки и Щербиновки, причем большинство ударов было направлено на Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 29 штурмовых и наступательных действий противника в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Миролюбовки, Николаевки, Крутого Яра, Красного Яра, Новогродовки и Селидового. Больше всего атак наблюдалось вблизи Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 27 атак, в том числе наиболее интенсивные попытки продвинуться в районах Константиновки, Курахово и Георгиевки. Также враг осуществлял атаки вблизи Цукуриного, Желаемого Второго и Екатериновки.

На Времивском направлении противник провел шесть штурмов в районе Богоявленки, а на Ореховском направлении атаковал в сторону Каменского.

В Приднепровском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили, а на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг продолжает использовать артиллерию и авиацию для обстрела украинских населенных пунктов.

Также идет операция ВСУ в Курской области.

Напомним, что Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожены 174 единицы военной техники и вооружение агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли мощный удар по вражеским укреплениям на одном из направлений. Защитники уничтожили российскую пушку, которая долгое время обстреливала наши позиции, а также проредили вражескую пехоту и вывели из строя миномет оккупантов.

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