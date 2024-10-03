Минус еще 1150 оккупантов и 17 ББМ: Генштаб откорректировал данные о потерях врага

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили около 1150 российских оккупантов. Также уничтожили 174 единицы военной техники и вооружения агрессора.

Видео дня

С начала полномасштабной войны и по состоянию на 3 октября на украинской земле обезвредили 656 710 военнослужащих захватнической армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь врага", – указали в ведомстве.

Накануне наши воины обезвредили 37 артиллерийских систем (всего 18 906), 17 боевых бронированных машин (17 596), шесть танков (8893), одно средство ПВО (964) ВС РФ.

В небе защитники сбили 43 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 16 393). На земле сожгли 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (25 750), 12 – спецтехники (3330) оккупантов.

Кроме этого, Силы обороны уничтожили в общем 2613 крылатых ракет, 1204 РСЗО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одну подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады нанесли мощный удар по вражеским укреплениям на одном из направлений. Защитники уничтожили российскую пушку, которая долгое время обстреливала наши позиции, а также проредили вражескую пехоту и вывели из строя миномет оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!