'Каждая операция приближает нас к победе': украинские штурмовики уничтожили вражеские укрепления. Видео

Украинские военные продолжают успешно нейтрализовать врага на поле боя. Так, недавно бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады продемонстрировали результаты удачной операции, нанеся мощный удар по враждебным позициям.

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В частности, защитникам удалось уничтожить вражескую пушку, которая долгое время обстреливала наши позиции. Видео обнародовали в официальном Telegram-канале бригады.

Также украинские защитники нанесли существенные потери вражеской пехоте и вывели из строя миномет противника. Кроме этого, были разрушены вражеские укрепления, что делает невозможным дальнейшее сопротивление со стороны оккупантов.

"Каждая такая операция приближает нас к общей цели – победе! Вместе мы несокрушимы!", – подчеркнули бойцы.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии Наступления продолжают эффективно использовать дроны для нанесения ударов по позициям российских оккупантов. Недавно Нацгвардия опубликовала поразительное видео, где показано, как операторы БпЛА атакуют дронами с зажигательными боеприпасами.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник из бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины уничтожил российский танк на Покровском направлении. Поразить вражескую бронетехнику ему удалось лишь одним выстрелом из ПТРК Javelin.

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