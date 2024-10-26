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На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

За прошедшие сутки, 25 октября, на линии фронта произошло 192 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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На Курщине же россияне сбросили до полусотни КАБов на российские населенные пункты. О ситуации на фронте по состоянию  на 8 часов утра 26 октября рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных удара по позициям Сил обороны и населенных пунктов, применив восемь ракет. Также захватчики совершили 91 авиаудар, сбросили 139 КАБ и устроили более 4 300 обстрелов (из них 142 – с РСЗО).

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бобыловка, Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка, Северск, Звановка, Рай-Александровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Щербиновка, Донецкое, Катериновка, Сухая Балка, Курахово, Антоновка и Казачьи Лагеря.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по артиллерийским системам", – рассказали в Генштабе

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов противником наших позиций возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, по состоянию на 08:00 26 октября все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Краматорском направлении захватчики атаковали один раз в районе Часова Яра.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовка, Селидово и Миролюбовка.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку вблизи Гострого, Катериновки и Новодмитровки.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Времьевском направлении противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, совершает артиллерийские обстрелы.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб", – добавили в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

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