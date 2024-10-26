На фронте произошло почти 200 боеприкосновений за сутки, Силы обороны дают отпор врагу – Генштаб

За прошедшие сутки, 25 октября, на линии фронта произошло 192 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои шли на Покровском и Кураховском направлениях.

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На Курщине же россияне сбросили до полусотни КАБов на российские населенные пункты. О ситуации на фронте по состоянию на 8 часов утра 26 октября рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки россияне нанесли четыре ракетных удара по позициям Сил обороны и населенных пунктов, применив восемь ракет. Также захватчики совершили 91 авиаудар, сбросили 139 КАБ и устроили более 4 300 обстрелов (из них 142 – с РСЗО).

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Бобыловка, Высокая Яруга, Гоптовка, Казачья Лопань, Кудеевка, Северск, Звановка, Рай-Александровка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Щербиновка, Донецкое, Катериновка, Сухая Балка, Курахово, Антоновка и Казачьи Лагеря.

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар по артиллерийским системам", – рассказали в Генштабе

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 штурмов противником наших позиций возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, по состоянию на 08:00 26 октября все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении захватчики атаковали один раз в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовка, Селидово и Миролюбовка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку вблизи Гострого, Катериновки и Новодмитровки.

На Времьевском направлении противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, совершает артиллерийские обстрелы.

"Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, за сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб", – добавили в Генштабе.

Напомним, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1690 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.

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