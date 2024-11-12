Люди услышьте!! На фронте очень тяжелая, очень сложная ситуация.

Видео дня

Россия собрала в Курской области 50 тысяч солдат и готовятся к наступлению.

Каждый день продолжаются кровопролитные бои.

Много потерь и тяжелораненых.

Люди, я Вас очень прошу, помогите собрать нашим бойцам помощь!!!

Нужно выкупить два дрона для десантников Мавик 3о – 152000 грн.

Два старлинка – 36000 грн.

Кабель –18600 грн.

Рации Моторолла – 105 000 грн.

Зарядные станции – 52 000 грн

Заказов очень много, сборы очень тяжелые, прошу 5-20-100 грн, кто как могу

Каждая гривна, это огромная помощь!!

Пожалуйста, присоединяйтесь к помощи!

С понедельника выкупила пнб, генератор, зарядную станцию, оплатила запчасти.

Отправили на фронт посылки, грелки, генераторы, аптечки.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылки на Банке https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки5375 4112 0025 4253