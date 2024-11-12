Блог | На фронте тяжелая ситуация: бойцам нужна помощь
Люди услышьте!! На фронте очень тяжелая, очень сложная ситуация.
Россия собрала в Курской области 50 тысяч солдат и готовятся к наступлению.
Каждый день продолжаются кровопролитные бои.
Много потерь и тяжелораненых.
Люди, я Вас очень прошу, помогите собрать нашим бойцам помощь!!!
Нужно выкупить два дрона для десантников Мавик 3о – 152000 грн.
Два старлинка – 36000 грн.
Кабель –18600 грн.
Рации Моторолла – 105 000 грн.
Зарядные станции – 52 000 грн
Заказов очень много, сборы очень тяжелые, прошу 5-20-100 грн, кто как могу
Каждая гривна, это огромная помощь!!
Пожалуйста, присоединяйтесь к помощи!
С понедельника выкупила пнб, генератор, зарядную станцию, оплатила запчасти.
Отправили на фронт посылки, грелки, генераторы, аптечки.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Номер карты Банки5375 4112 0025 4253